Αθλητικά

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πηγαίνει δανεικός στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα

Ο Πορτογάλος μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029 με τους Πειραιώτες
Ο Νασιμέντο πανηγυρίζει το γκολ του με τον Ποντένσε ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Νασιμέντο πανηγυρίζει το γκολ του με τον Ποντένσε ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Βραζιλιάνος δημοσιογράφος συνδέει τον Πορτογάλο μέσο του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Νασιμέντο, με την Ρίο Άβε.

Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Ολιβέιρα αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε.

Ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα αντί τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και τη φετινή σεζόν έπαιξε 26 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τα ερυθρόλευκα, έχοντας σημειώσει ένα γκολ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029 με τους Πειραιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιοκτήτης της Ρίο Άβε είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στον πάγκο της βρίσκεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ενώ η πορτογαλική ομάδα έχει έντονο ελληνικό χρώμα με τους Παπακανέλλο, Λιάβα, Βρουσάι και Ντόη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
131
116
86
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo