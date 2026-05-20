Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πηγαίνει δανεικός στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα

Βραζιλιάνος δημοσιογράφος συνδέει τον Πορτογάλο μέσο του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Νασιμέντο, με την Ρίο Άβε.

Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Ολιβέιρα αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε.

Ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα αντί τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και τη φετινή σεζόν έπαιξε 26 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τα ερυθρόλευκα, έχοντας σημειώσει ένα γκολ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029 με τους Πειραιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιοκτήτης της Ρίο Άβε είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στον πάγκο της βρίσκεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ενώ η πορτογαλική ομάδα έχει έντονο ελληνικό χρώμα με τους Παπακανέλλο, Λιάβα, Βρουσάι και Ντόη.