Ο Χρήστος Μανδάς ένα βήμα πριν τη μεταγραφή στην Μπόρνμουθ

Ως δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς θα πάει στην Αγγλία ο Έλληνας τερματοφύλακας
Χρήστος Μανδάς
Ο Χρήστος Μανδας / ΦΩΤΟ Eurokinissi

Αίσιο τέλος θα έχει όπως φαίνεται το σίριαλ της αποχώρησης του Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο, σύμφωνα με το Skysport θα γίνει σύντομα κάτοικος Αγγλίας για λογαριασμό της Μπόρνμουθ.

Λάτσιο και Μπόρνμουθ βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την περίπτωση του Χρήστου Μανδά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα πάει στα «κεράσια» ως δανεικός για έξι μήνες.

Το καλοκαίρι θα ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Μπόρνμουθ θα κληθεί να καταβάλει το ποσό των 17.500.000 ευρώ για τον Μανδά.

Ο αθλητικός διευθυντής της Λάτσιο επιβεβαίωσε στο Sky Sports Italia ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ο διεθνής τερματοφύλακας ήθελε εδώ και καιρό να αποχωρήσει από τη Λάτσιο, μιας και ο Σάρι δεν τον υπολόγιζε για βασικό.

