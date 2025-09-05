Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για γκολ στο Ελλάδα – Λευκορωσία

Αφού πέτυχε γκολ, ο Έλληνας επιθετικός έκανε το "Καραϊσκάκης" να φωνάξει ένα μεγάλο "αχ", με τη χαμένη του ευκαιρία
Ο Χρήστος Τζόλης στο Ελλάδα - Λευκορωσία (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Χρήστος Τζόλης στο Ελλάδα - Λευκορωσία (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ένας από τους διακριθέντες της Εθνικής ποδοσφαίρου, στην απίστευτη εμφάνιση που έκανε κόντρα στην Λευκορωσία (5-1), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2025.

Αφού πέτυχε το 5-0 της Εθνικής ποδοσφαίρου με με την Λευκορωσία να έχει μειώσει σε 5-1 με εκτέλεση πέναλτι, ο Χρήστος Τζόλης έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία να κάνει το 6-1.

Στο 80′ ο επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ έφυγε μόνος του κάτω από τη σέντρα, πέρασε και τον Παβλιουτσένκο και πλάσαρε, όμως ο Πάσεβιτς πρόλαβε να διώξει σε κόρνερ λίγο πριν η μπάλα να περάσει τη γραμμή.

