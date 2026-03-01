Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε γκολ και η Κλάμπ Μπριζ έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Σαρλερουά

Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και βοήθησε την Κλαμπ Μπριζ να φτάσει στη νίκη (2-1) στην έδρα της Σαρλερουά, για την 27η αγωνιστική της Jupiler Pro League.

Η Σαρλερουά άνοιξε το σκορ στο 35′ με τον Κειτά, έμεινε με 10 παίκτες στο 61′ λόγω αποβολής του Βαν ντεν Κέρχοφ -για σκληρό τάκλιν στον Χρήστο Τζόλη- και έφτασε μία ανάσα από το να πάρει το βαθμό απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ.

Οι φιλοξενούμενοι όμως άνοιξαν το… δρόμο για την ανατροπή με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χρήστου Τζόλη (74′), με τον Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το 8ο του γκολ σε 22 συμμετοχές στη Jupiler Pro League (έχει και 10 ασίστ)!

Το ματς κρίθηκε με το buzzer beater του Ζοέλ Ορντόνιες στο 90’+10. Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο αμυντικός από το Εκουαδόρ “υπέγραψε” την ανατροπή της Κλαμπ Μπριζ με 2-1 και, πλέον, η ομάδα του Λέκο πλησίασε σε “απόσταση αναπνοής” από την πρωτοπόρο, Σεντ Ζιλουάζ, που λίγο νωρίτερα είχε μείνει στο 0-0 με την Βέστερλο.





Tzolis a pu revenir et même marquer quelques minutes plus tard, on se demande presque comment c’est possible…



Η Γκενκ άφησε πίσω της το δύσκολο προηγούμενο διάστημα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 3-0 της Γάνδης στην «Cegeka Arena», για την 27η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε απουσιάσει από το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, λόγω διάσεισης, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 73’, με το σκορ ήδη στο 2-0, συμμετέχοντας στη διαχείριση του προβαδίσματος μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στη βελγική Jupiler League:

Σταντάρ Λιέγης-Λα Λουβιέρ 1-1

Μαλίν-Ζούλτε Βάρεγκεμ 2-1

Αντβέρπ-Σεντ Τρουϊντέν 1-0

Αντερλεχτ-Λέουβεν 5-1

Γκενκ-Γάνδη 3-0

Βέστερλο-Σεντ Ζιλουάζ 0-0

Σαρλερουά-Μπριζ 1-2

Σερκλ Μπριζ-Ντέντερ 1/3