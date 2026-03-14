Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε νέο γκολ για την Κλαμπ Μπριζ στη νίκη με 2-1 επί της Βέστερλο

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν στο Βέλγιο και κόντρα στη Βέστερλο πέτυχε το πρώτο γκολ της Κλαμπ Μπριζ, στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-1.

Μόλις στο 6ο λεπτό του Βέστερλο – Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση και δεν δυσκολεύτηκε να περάσει και τον τερματοφύλακα, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, η οποία και έφθασε στη συνέχεια στο διπλό με ένα δεύτερο γκολ.

Ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε το 14ο γκολ του στη σεζόν, έχοντας και 17 ασίστ, σε μία νέα τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, αλλά και το Champions League.

Westerlo 0-1 Club Bruges



Christos Tzolis pic.twitter.com/ew2k28C3EM — Football All Goals in the World (@AllGoalsWorld) March 14, 2026

Δύσκολα θα παραμείνει και μετά το καλοκαίρι στο Βέλγιο ο Τζόλης.