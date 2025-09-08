Ο Χρήστος Τζόλης στο στόχαστρο της Γαλατασαράι σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα

Στο μάτι της Γαλατασαράι φέρεται ότι βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς ο διεθνής εξτρέμ είναι μια περίπτωση που εξετάζει ο σύλλογος της Τουρκίας όπως αναφέρει η Aspor.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γαλατασαράι ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία για την παραχώρηση του Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ. Εφόσον συμβεί αυτό, τότε οι πρωταθλητές Τουρκίας θα κινηθούν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή της Κλαμπ Μπριζ.

Μάλιστα, η Γαλατά είναι διατεθειμένη να προσφέρει ακόμα και 25 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ωστόσο ερωτηματικό παραμένει η στάση του παίκτη, καθώς ο ίδιος δείχνει πως διανύει μια πολύ καλή περίοδο στο πρωτάθλημα Βελγίου.