Αθλητικά

O Χρήστος Tζόλης υπέγραψε το 3-3 στο Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ στο φινάλε

Αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Έλληνα επιθετικού, αλλά το VAR ήταν αυτό που το μέτρησε
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters

Ματσάρα στο Βέλγιο και υπέροχο 3-3 με… ελληνική σφραγίδα! Η Ατλέτικο Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά ο Χρήστος Τζόλης με γκολ στο 89′ ισοφάρισε 3-3 για την Κλαμπ Μπριζ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Champions League.

Στο 89′, ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-3, κρατώντας “ζωντανή” την Μπριζ στη μάχη της πρόκρισης.

Το τέρμα του Τζόλη αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά το VAR ήταν αυτό που το μέτρησε.

Ο Χρήστος Τζόλης έφτασε έτσι τα δώδεκα γκολ τη φετινή σεζόν. Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στη ρεβάνς της Μαδρίτης στις 24 Φεβρουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
148
108
98
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo