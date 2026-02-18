O Χρήστος Tζόλης υπέγραψε το 3-3 στο Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ στο φινάλε

Ματσάρα στο Βέλγιο και υπέροχο 3-3 με… ελληνική σφραγίδα! Η Ατλέτικο Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά ο Χρήστος Τζόλης με γκολ στο 89′ ισοφάρισε 3-3 για την Κλαμπ Μπριζ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Champions League.

Στο 89′, ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-3, κρατώντας “ζωντανή” την Μπριζ στη μάχη της πρόκρισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τέρμα του Τζόλη αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά το VAR ήταν αυτό που το μέτρησε.

Ο Χρήστος Τζόλης έφτασε έτσι τα δώδεκα γκολ τη φετινή σεζόν. Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στη ρεβάνς της Μαδρίτης στις 24 Φεβρουαρίου.