Ο Χρήστος Ζαφείρης αποθεώθηκε στο τελευταίο του παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας πριν τη «μετακόμιση» στον ΠΑΟΚ

Φοβερές στιγμές για τον Χρήστο Ζαφείρη στην Τσεχία
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας (CTK via AP Images)
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας (CTK via AP Images)

Ο Χρήστος Ζαφείρης ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σλάβια Πράγας και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και τους οπαδούς της τσεχικής ομάδας, λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Η Σλάβια Πράγας είχε συμφωνήσει από το καλοκαίρι για τη μετεγγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς ήταν το τελευταίο του διεθνούς Έλληνα μέσου στην Τσεχία.

Ο Ζαφείρης γνώρισε έτσι την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι και τον πέταξαν στον αέρα μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και στην κερκίδα της Σλάβια Πράγας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SK Slavia Praha (@slaviapraha)

Ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ “μέτρησε” 123 συμμετοχές, με 14 γκολ και 13 ασίστ με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας.

