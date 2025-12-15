Ο Χρήστος Ζαφείρης έφθασε στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώνεται στον ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι πλέον και ουσιαστικά ο Χρήστος Ζαφείρης, αφού ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σλάβια Πράγας και έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι άριστες σχέσεις του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας επέτρεψαν στον Χρήστο Ζαφείρη να έρθει λίγες ημέρες νωρίτερα στην Ελλάδα και θα μπορέσει να ξεκινήσει από φέτος προπονήσεις, ώστε να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια του 2026, οπότε και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο διεθνής μέσος δεν θα μπορέσει να παίξει μόνο τα ματς στη League Phase του Europa League τη νέα χρονιά, αλλά θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.