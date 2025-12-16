Ο Χρήστος Ζαφείρης προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Σε ρυθμούς Χρήστου Ζαφείρη κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τον διεθνή Έλληνα μέσο να φτάνει στη Θεσσαλονίκη και να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (16/12/2025) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Οι νέοι του συμπαίκτες τον επιφύλασσαν τη γνωστή… υποδοχή με «φατούρο», λίγο πριν την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Ζαφείρης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες του ΠΑΟΚ από την 1η Ιανουαρίου, με το ντεμπούτο του να αναμένεται στις 7 Ιανουαρίου στον αγώνα μπαράζ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.