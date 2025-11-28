Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτιζάν σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Η Παρτιζάν “παλεύει” για να κρατήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη θέση του προπονητή της και ο Σέρβος τεχνικός φέρεται να ζήτηση την παραίτηση του προέδρου της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Εξαιτίας και της επιθυμίας των οπαδών, που έσπευσαν μέχρι και στο αεροδρόμιο για να τον αποθεώσουν, η Παρτιζάν αναζητά τη φόρμουλα για να διατηρήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα και υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Σέρβος τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά το “διαζύγιο” δεν έχει… βγει ακόμα και εξετάζονται οι προϋποθέσεις για την παραμονή του στη θέση του προπονητή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού nova.rs λοιπόν, ο Ομπράντοβιτς ζήτησε λοιπόν να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, χωρίς όμως να αναφέρει το σκεπτικό του πολυνίκη της Euroleague.