Ο Ζοσέ Μουρίνιο πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση του Conference League με τη Ρόμα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έγραψε ιστορία έχοντας κατακτήσει πλέον όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε το τιμόνι του πούλμαν με το οποίο η Ρόμα γιόρτασε στην ιταλική πρωτεύουσα την ευρωπαϊκή κούπα και λίγο έλειψε να το χτυπήσει αμέσως, σταματώντας απότομα λίγο πριν την έξοδο του προπονητικού κέντρου.

Ο Πορτογάλος προπονητής της ιταλικής ομάδας παρασύρθηκε από τους πανηγυρισμούς και λίγο έλειψε να ξεχάσει να πατήσει το φρένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο:

Jose Mourinho got to drive the Roma parade bus before the parade started 😭😭😭 pic.twitter.com/jEQS67N2Ck