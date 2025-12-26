Αθλητικά

Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Πιθανή η αποχώρηση του Έλληνα τερματοφύλακα από τη Σεβίλλη σύμφωνα με την AS

Οι Ισπανοί παρουσιάζουν τα δεδομένα για την περίπτωση του Έλληνα πορτιέρε, ενόψει Ιανουαρίου
Οδυσσέας Βλαχοδήμος
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Μετά από μια περίοδο με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στα ματς των Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πήγε -το καλοκαίρι- στην Σεβίλλη και κατάφερε να διακριθεί με τις εμφανίσεις του. Σύμφωνα όμως με την ισπανική “AS”, ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα… μακροημερεύσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανήκει στη Νιούκαστλ, όμως η παραμονή του στη Σεβίλλη φαντάζει αρκετά δύσκολη εξαιτίας και των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ομάδα.

Ο Ιανουάριος λοιπόν, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του Έλληνα τερματοφύλακα από το “Σάντσεθ Πιθχουάν”. Οι καλές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν φαίνεται ότι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων με αποτέλεσμα η Νιούκαστλ να εξετάζει τη διακοπή του δανεισμού του προκειμένου να τον πουλήσει!

Σε 13 συμμετοχές του στη φετινή La Liga, ο Βλαχοδήμος έχει κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του στη Σεβίλλη, ενώ έχει δεχθεί 19 γκολ.

Αθλητικά
