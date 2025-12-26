Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Πιθανή η αποχώρηση του Έλληνα τερματοφύλακα από τη Σεβίλλη σύμφωνα με την AS

Μετά από μια περίοδο με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στα ματς των Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πήγε -το καλοκαίρι- στην Σεβίλλη και κατάφερε να διακριθεί με τις εμφανίσεις του. Σύμφωνα όμως με την ισπανική “AS”, ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα… μακροημερεύσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανήκει στη Νιούκαστλ, όμως η παραμονή του στη Σεβίλλη φαντάζει αρκετά δύσκολη εξαιτίας και των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ομάδα.

Ο Ιανουάριος λοιπόν, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του Έλληνα τερματοφύλακα από το “Σάντσεθ Πιθχουάν”. Οι καλές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν φαίνεται ότι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων με αποτέλεσμα η Νιούκαστλ να εξετάζει τη διακοπή του δανεισμού του προκειμένου να τον πουλήσει!

El portero griego comienza en enero su cuenta atrás de regreso a un Newcastle que quiere hacer caja con él a la vista de su gran nivel en Nervión https://t.co/WY4xwMRvCS — AS Fútbol (@AS_Futbol) December 26, 2025

Σε 13 συμμετοχές του στη φετινή La Liga, ο Βλαχοδήμος έχει κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του στη Σεβίλλη, ενώ έχει δεχθεί 19 γκολ.