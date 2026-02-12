Αθλητικά

ΟΦΗ: Αποθεωτική υποδοχή στο Ηράκλειο, οι οπαδοί σήκωσαν ψηλά τον Χρήστο Κόντη που κράτησε καπνογόνο

“Ομιλάρα φέρε μας το Κύπελλο” φώναζαν οι φίλοι του ΟΦΗ
ΟΦΗ: Αποθεωτική υποδοχή στο Ηράκλειο, οι οπαδοί σήκωσαν ψηλά τον Χρήστο Κόντη που κράτησε καπνογόνο

Υποδοχή ηρώων επεφύλασσαν τη Πέμπτη (12.02.2026) στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και στον προπονητή, Χρήστο Κόντη, οι οπαδοί της ομάδας, μια ημέρα μετά το “διπλό’ επί του Λεβαδειακού, που έστειλε την ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του προσγειώθηκαν λίγο πριν τις 11:00 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με τους φίλους του ΟΦΗ να τους αποθεώνουν, ζητώντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, κάνοντας το σημείο να θυμίζει “Γεντί Κουλέ”.

Ο προπονητής του ΟΦΗ βρέθηκε στο επίκεντρο, σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, με τους οπαδούς του Ομίλου να τον σηκώνουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν μέχρι το πούλμαν της ομάδας.

Σε ένα τρομερό στιγμιότυπο, ο Χρήστος Κόντης πήρε ένα καπνογόνο και το σήκωσε ψηλά, φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα!

Το αποτύπωμα του Χρήστου Κόντη στην Κρήτη και στον ΟΦΗ έχει γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εμφανές και ισχυρό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
141
100
69
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo