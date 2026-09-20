ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2: Με «μαγεία» Αθανασίου οι Κρητικοί πήραν το βαθμό στις καθυστερήσεις του αγώνα

Ο Αθανασίου έκρινε την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο και στέρησε από τον Αστέρα Τρίπολης την πρώτη του νίκη στη Super League. Με τρομερό σουτ ο Έλληνας μπακ έκανε το 2-2 στο 95′ και χάρισε το βαθμό στον ΟΦΗ στην 5η αγωνιστική.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Αποστολάκη στο 18′, μετά από ασίστ του Μπουχαλάκη. Στο γκολ φέρει μεγάλη ευθύνη ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Έλληνα τερματοφύλακα στο σουτ του παίκτη του ΟΦΗ.

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Ο Φεντερίκο Μακέντα βγήκε μπροστά από τον Αχιλλέα Πούγγουρα και τον πρόλαβε για να πλασάρει άψογα στο 24′, για να νικήσει τον Χριστογεώργο και να ισοφαρίσει σε 1-1 στο Παγκρήτιο.

Ο Αστέρας έκανε την ολική ανατροπή στο 50, μετά από καταπληκτική ενέργεια του Μπαρτόλο και σύχγυση στην άμυνα των Κρητικών με τον Κετού, που σκόραρε σε κενή εστία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Μπαρτόλο στο 75′ σκόραρε για τον Αστέρα για το 1-3 στο ματς, όμως μετά από παρέμβαση του VAR και on field review το γκολ ακυρώθηκε για χέρι στην αρχή της φάσης.

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Στις καθυστερήσεις ο Αθανασίου με απίθανο σουτ με το δεξί του πόδι νίκησε τον Παπαδόπουλο και ισοφάρισε σε 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης (58’ Αθανασίου), Κρίσμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Μπόρχα Γκονζάλες (81’ Ντίκμαν), Μπουχαλάκης, Κανελλόπουλος, Νους (66’ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (58’ Φούντας), Ισέκα (58’ Κόντρο).

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλης, Έντερ, Κετού (93′ Τερεζίου), Μπαρτόλο (83 Πέρεζ), Μακέντα (72’ Ρικαρντίνιο).