Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1: Οι Κρητικοί πήραν τη νίκη στο Φάληρο στο ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο

Ο Ολυμπιακός έδειξε να ψάχνει να βρει τα “πατήματά” του στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του και ο ΟΦΗ βρήκε την ευκαιρία και νίκησε τους Πειραιώτες στο “Καραϊσκάκης” (0-1) με το γκολ του Κέναν Κόντρο. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός δοκίμασε να αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο, ο ΟΦΗ έδειξε να είναι μια… καλοδουλεμένη “μηχανή” και έφτασε σε αυτό το μεγάλο “διπλό” μέσα στο “Καραϊσκάκης”, στο ματς για την 4η αγωνιστική της Super League.

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Ο ΟΦΗ πήρε έτσι βαθμό μετά από 19 σερί παιχνίδια και με το “τρίποντο” αυτό έφτασε τους 9 βαθμούς, αφήνοντας στο -2 τον Ολυμπιακό.

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το εντός έδρας ματς με την Γιαγκελόνια (16.09.2026, 22:00, Newsit.gr) για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μια ημέρα μετά, θα ντεμπουτάρει και ο ΟΦΗ στη διοργάνωση, υποδεχόμενος την Άλκμααρ (19:45, Newsit.gr).

Το ματς…

Ο Ολυμπιακός έδειξε από τα πρώτα λεπτά διάθεση να έχει στην κατοχή του την μπάλα και να “χτίσει” μια σωστή επιθετική προσπάθεια. Ο ΟΦΗ όχι μόνο αμύνθηκε με ευκολία, αλλά στο 5 κατάφερε να σκοράρει, τέρμα που όμως ακυρώθηκε. Ο Ντίκμαν έκανε το σουτ εντός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά, η μπάλα όμως πήγε στον Φούντα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.

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Ο Ολυμπιακός συνέχισε την προσπάθεια, να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις μακρινές μπαλιές, αλλά ο ΟΦΗ άντεξε, έστω κι εάν στο 13′ είδε τον Νικολάου να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού (στη θέση του μπήκε ο Κρίζμανιτς). Τρία λεπτά πιο πριν, ο Πουέρτα δεν έπιασε καλό πλασέ εντο΄ς μεγάλης περιοχής, και δεν δυσκόλεψε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Αλγκουαθίλ συνέχισε να κάνει πολλές πάσες, ψάχνοντας γρήγορους συνδυασμούς, προκειμένου να βγει απέναντι στον Χριστογεώργο, αλλά οι Κρητικοί -που είχαν οπισθοχωρήσει- αρκετά- δέχθηκαν ελάχιστες φάσεις στην εστία τους.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ρίξει το ρυθμό του παιχνιδιού, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα για λίγα λεπτά -σημαντική η παρουσία του Μπουχαλάκη αλλά και του Αϊτόρ- και στο 38′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Φούντας έπιασε το διαγώνιο σουτ, ο Ορτέγκα είχε μικρή επαφή με την μπάλα και αυτή βρήκε στο δεξί δοκάρι του Ολυμπιακού. Στην εξέλιξη της φάσης οι Κρητικοί σκόραραν με κοντινή προβολή του Αϊτορ, ο οποίος ήταν όμως σε θέση οφσάιντ.

Ο ΟΦΗ άφησε λίγο χώρο ανάμεσα στις γραμμές του, προκειμένου οι παίκτες του Ολυμπιακού να κινηθούν. Η ομάδα του Κόντη πίεσε αποτελεσματικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κράτησε τους Πειραιώτες μακριά από την μεγάλη της περιοχή.

Οι στιγμές που ο Ολυμπιακός πίεσε για το γκολ, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο ΟΦΗ έδειξε να πατάει καλύτερα και στο 66′ σόκαρε το Φάληρο. Οι Κρητικοί έβγαλαν πολύ όμορφα και γρήγορα την αντεπίθεση, ο Αθανασίου με μια μπαλιά βρήκε ολομόναχο τον Κόντρο μέσα στην περιοχή, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Ορτέγκα και έγραψε το 0-1.

Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ προχώρησε άμεσα σε αλλαγές, βάζοντας στο ματς τους Γιάρεμτσουκ, Έσε, Σα και Μπέιλι. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν έγινε πιο απειλητικός, ενώ και ο ΟΦΗ πίεσε αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου, βάζοντας εμπόδια στους γηπεδούχους. Μάλιστα, στο 80′, ο Πιρόλα λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ, σε προσπάθεια να διώξει την μπάλα, με τον Ορτέγκα να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιάρεμτσουκ είχε άστοχη κεφαλιά, μέσα από τη μικρή περιοχή.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντανάς, Τρύφωνας Πετρόπουλος

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μιχάλης Ματσούκας