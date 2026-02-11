ΟΦΗ: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και μπουγέλο στα αποδυτήρια για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τη νίκη που πήρε (1-0) επί του Λεβαδειακού στη Βοιωτία, αφού το ματς στο Παγκρήτιο είχε μείνει στο 1-1.

Η πρόκριση αυτή έχει ιστορική σημασία για τον ΟΦΗ, καθώς αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του συλλόγου σε τελικό και την τέταρτη συνολικά στην πορεία του θεσμού. Με το σφύριγμα της λήξης οι ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν στον αγωνιστικό χώρο του “Λάμπρος Κατσώνης” και μπροστά στην εξέδρα των οπαδών τους. Αυτό όμως ήταν η… αρχή του πάρτι.

Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πήγαν στα αποδυτήρια και συνέχισαν εκεί τους πανηγυρισμούς τους.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, με συνθήματα και μπουγέλο μεταξύ των παικτών!