ΟΦΗ: Οι πανηγυρισμοί μπροστά στους οπαδούς και η φανέλα που σήκωσε ο Μπούσης για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Betsson

Ο ΟΦΗ νίκησε τον Λεβαδειακό (0-1) στη Βοιωτία, παίζοντας με δέκα παίκτες για τη μεγάλη διάρκεια του αγώνα και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά και το 1-1 στο Παγκρήτιο. Το γκολ πέτυχε ο αρχηγός, Βασίλης Λαμπρόπουλος έδωσε στους Κρητικούς το μεγάλο “εισιτήριο”.

Με το σφύριγμα της λήξης, οπαδοί του ΟΦΗ μπήκαν εντός αγωνιστικού χώρου, με τους παίκτες του Λεβαδειακού να πανηγυρίζουν μαζί τους τη μεγάλη πρόκριση, αφού υπήρξε μια μικρή ένταση με παίκτες των γηπεδούχων.

Αμέσως μετά, οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πήγαν μπροστά στην εξέδρα των οπαδών τους, για να πανηγυρίσουν μαζί, το “τεράστιο” αποτέλεσμα της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης βρέθηκε στο σημείο και συμμετείχε στο… πάρτι.

“Back to back finalist” έγραφε η φανέλα που κράτησε στα χέρια του ο Μιχάλης Μπούσης, την οποία φόρεσαν στη συνέχεια οι παίκτες του ΟΦΗ.