ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3 τελικό: Άνετο πέρασμα από την Κρήτη για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του ΟΦΗ. Οι πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες κι έτσι να προσπεράσουν την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που αγωνίζεται την Κυριακή στο Περιστέρι. Δυο αγωνιστικές χωρίς νίκη «μετρούν» οι Κρητικοί.
Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και στο +1 από την ΑΕΚ, που αύριο παίζει στην έδρα του Ατρομήτου
Αστοχεί από καλή θέση για το 0-4 ο Ρόντινεϊ
Το πρώτο του νεαρού χαφ τη φετινή σεζόν
Θα το εκτελέσει ο Μουζακίτης
Κλέιτον και Τσικίνιο αντικατέστησαν Ελ Κααμπί και Μάρτινς
Ορτέγκα, Ελ Κααμπί συνεργάστηκαν, ο Μαροκινός τροφοδότησε τον Μαρτίνς, ο οποίος πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 3-0. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μαρτίνς στην αρχή της φάσης
Ο Βούκοτιτς παίρνει την θέση του Τιάγκο Νους
Στο ριπλέι φάινεται πως ο Ρέτσος βρίσκει πρώτα μπάλα
Θα γίνει έλεγχος από τον διαιτητή, τον κάλεσε το VAR
Μουζακίτης και Σιπιόνι αντικατέστησαν Νασιμέντο και Γκαρθία
Εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι και κεφαλιά του Ταρέμι, μπλόκαρε την μπάλα ο Χριστογεώργος
Νέιρα, Σαλσέδο και Σενγκέλια αντικατέστησαν Λαμπρόπουλο, Ισέκα και Αποστολάκη
Ο Ροντινέι έκοψε μια λάθος πάσα του Πούγγουρα και στη συνέχεια της φάσης ο Ελ Κααμπί μπήκε στη μεγάλη περιοχή και βγήκε νικητής από την κόντρα που έβαλε με τον Λαμπρόπουλο, για να κάνει το 0-2 με το 20ό του γκολ στη φετινή σεζόν
Ο Ολυμπιακός παίζει μόνο από τη δεξιά του πτέρυγα, τα τελευταία λεπτά, με τον Ροντινέι να παίρνει πάνω του τις περισσότερες προσπάθειες
Στα σώματα το σουτ του Ποντένσε, εκτός μεγάλης περιοχής. Υπήρξε υποψία για χέρι και πέναλτι του Λαμπρόπουλου, αλλά ο αμυντικός του ΟΦΗ είχε το χέρι στο σώμα του
ο Φούντας στη θέση του τραυματία Ανδρούτσου
Έξυπνο αλλά και άστοχο σουτ από τον Νους. Ο Πιρόλα "έστειλε" τον παίκτη του ΟΦΗ προς την άκρη, αλλά αυτός -βλέποντας τον Τζολάκη να έχει βγει λίγο εκτός εστίας, υπό το φόβο σέντρας- έκανε το σουτ, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ
Μετά από κάθετη που δέχθηκε, ο Ταρέμι ελίχθηκε, έδωσε την μπλαλα στον Ελ Κααμπί που έμπαινε κεντρικά, ο Μαροκινός έπιασε το πλασέ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι, αλλά ο Χριστογεώργος έδιωξε
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο μάδες στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Παγκρήτιο
ο διαιτητής δεν άφησε να εκτελεστεί κόρνερ του ΟΦΗ και έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια - Έδειξε ότι ο χρόνος των καθυστερωσεων ολοκληρώθηκε
Γέμισμα του Ροντινέι από δεξιά, κεφαλιά του Ελ Κααμπί λίγο μπροστά από το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έφυγε ψηλά
Ο Μαρτίνς από τα δεξιά γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ελ Κααμπί και έφυγε έξω
Σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, βγήκε μπροστά από αντίπαλο και με κεφαλιά νίκησε τον Χριστογεώργο
Ποντένσε και Νασιμέντο δεν έχουν καταφέρει ακόνα να βοηθήσουν επιθετικά τους Πειραιώτες
ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με ευκολία την μπάλα μετά την σέντρα - σουτ του Νασιμέντο
Πάσα του Ροντινέι, ο Ποντένσε -έξω από τη μετάλη περιοχή του ΟΦΗ και από θέση δεξιά- γύρισε το σώμα του, έπιασε το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ασίστ από Ντάνι Γκαρσία, ο Νέλσον Μάρτινς έκανε το σουτ από θέση δεξιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε
ο ΟΦΗ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βγει από το μισό που αμύνεται με αξιώσεις. Η μπάλα περνάει στο άλλο μισό, μόνο όταν οι γηπεδούχοι την διώχνουν
Σέντρα - σουτ του Ελ Κααμπί από τα αριστερά -με το δεξί του πόδι- δεν βγήκε φάση για τον Ολυμπιακό
Ωραία κάθετη του Ποντένσε στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός έκανε το σουτ, αλλά ο λαμπρόπουλος έβαλε την κόντρα. η μπάλα ακούπησε στον παίκτη του Ολυμπιακού και στη συνέχεια βρήκε άουτ
Γύρισμα του Ορτέγκα από τα αριστερά, ο Λαμπρόπουλος βρήκε την μπάλα με το γόνατο, ο Χριστογεώργος έκανε παρέμβαση και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια την μπλόκαρε
Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο Παγκρήτιο Στάδιο στις αρχές του χρόνου για το Betsson Super Cup, με τον Ολυμπιακό να κατακτά την κούπα κατά την διάρκεια της παράτασης (0-3), με την κανονική διάρκεια να λήγει 0-0
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γιορταζει σήμερα τα 65α του γενέθλια
Διαιτητής ο Ματσούκας, με βοηθούς τους Στεφανή, Νίκζα και τέταρτο τον Κατοίκο. VAR ο Παπαδόπουλος και AVAR ο Πολυχρόνης
Αναπληρωματικοί του ΟΦΗ οι Λίλο, Κατσίκας, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Φούντας, Χριστόπουλος, Μαρινάκης, Νέιρα, Ρομάνο, Σαλσέδο, Σενγκέλια, Βούκοτιτς
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Μπότης, Μπιανκόν, Τσικίνιο, Κοστίνια, Κλέιτον, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Γιαζίτσι
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Νασιμέντο, Γκαρθία - Μάρτινς, Ταρέμι, Ποντένσε - Ελ Κααμπί
ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογέωργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Αθανασίου - Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος - Αποστολάκης, Νους - Ισέκα.
Στην 6η θέση με 29 βαθμούς ο ΟΦΗ, έχει στόχο την παρουσία του στα playoffs 5-8 και αυτή την στιγμή βρίσκεται στο +1 από τον 9ο Βόλο
Με νίκη σήμερα, ο Ολυμπιακός θα ανέβει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας και θα περιμένει τα αυριανά ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (18:00) και Ατρόμητος - ΑΕΚ (19:30)
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ
