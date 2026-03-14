ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Βροντερό «παρών» από τους οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 25η αγωνιστική της Super League, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να έχουν δυναμική παρουσία στην κερκίδα των φιλοξενούμενων.

Πλήθος οπαδών του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Super League και δίνουν βροντερό “παρών” στο Παγκρήτιο για να στηρίξουν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι Πειραιώτες “καίγονται” για τη νίκη στο ματς με τους Κρητικούς, καθώς θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας και έτσι δεν έχουν περιθώρια απώλειας βαθμών στην Κρήτη, λίγο πριν ξεκινήσουν και τα πλέι οφ για τον τίτλο.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πήραν από νωρίς θέση στην κερκίδα.