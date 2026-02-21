ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην 22η αγωνιστική της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα, χωρίς τους Έρικ Πάλμερ Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού προανήγγειλε και πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα κόντρα στον ΟΦΗ, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν, με τους Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά να κάνουν… αποφόρτιση στην προπόνηση λόγω των συνεχόμενων αγώνων του “τριφυλλιού”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ΟΦΗ. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας. Αποφόρτιση έκαναν οι Τουμπά και Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.