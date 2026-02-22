ΟΦΗ – Παναθηναϊκός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη. Ο Χρήστος Κόντης υποδέχεται τον άνθρωπο που τον διαδέχτηκε στον πάγκο των πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ και σίγουρα αυτή η μάχη συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον.
11' Ωραία μπαλιά του Σαλσέδο στον Αθανασίου, o δεύτερος πάτησε περιοχή όμως ο Γέντβαϊ έβαλε κόντρα στο γύρισμά του, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφόν.
Τέταρτο γκολ με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέι και τρίτο στις τελευταίες δύο συμμετοχές του
Έπειτα από μακρινή πάσα του Καλάμπρια, ο Τετέι άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο
Ο ΟΦΗ έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά
Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έχουν δώσει ακόμα το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, το οποίο οι πράσινοι είχαν ζητήσει να αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οιΤσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα
Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι
Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο
Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ οι Κρητικοί θα ψάξουν κάτι θετικό για να απομακρυνθούν από τον Ατρόμητο που καραδοκεί για μία θέση στα πλέι οφ 5-8
Το Παγκρήτιο είναι άδειο καθώς οι Κρητικοί έχουν τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
