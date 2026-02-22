Συμβαίνει τώρα:
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Μάχη προπονητών στο Ηράκλειο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει τον προκάτοχό του στον Παναθηναϊκό, Χρήστο Κόντη
Ο Ανδρέας Τετέι
Super League
22η αγωνιστική
0 - 1
1ο ημίχρονο
Ο Ανδρέας Τετέι / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη. Ο Χρήστος Κόντης υποδέχεται τον άνθρωπο που τον διαδέχτηκε στον πάγκο των πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ και σίγουρα αυτή η μάχη συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον.

16:12 | 22.02.2026

11' Ωραία μπαλιά του Σαλσέδο στον Αθανασίου, o δεύτερος πάτησε περιοχή όμως ο Γέντβαϊ έβαλε κόντρα στο γύρισμά του, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφόν.

16:12 | 22.02.2026

Τέταρτο γκολ με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέι και τρίτο στις τελευταίες δύο συμμετοχές του

16:09 | 22.02.2026
Ο Ανδρέας Τετέι / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
16:05 | 22.02.2026
6' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Έπειτα από μακρινή πάσα του Καλάμπρια, ο Τετέι άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο

16:04 | 22.02.2026

Ο ΟΦΗ έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά

16:02 | 22.02.2026
Σέντρα στο Παγκρήτιο
15:55 | 22.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
15:48 | 22.02.2026

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έχουν δώσει ακόμα το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, το οποίο οι πράσινοι είχαν ζητήσει να αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων

15:48 | 22.02.2026

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οιΤσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

15:43 | 22.02.2026

Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα

15:43 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι

15:43 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο

15:43 | 22.02.2026
Ο Χρήστος Κόντης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, τον οποίο προπονούσε μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ την τεχνική ηγεσία των πρασίνων
15:13 | 22.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ οι Κρητικοί θα ψάξουν κάτι θετικό για να απομακρυνθούν από τον Ατρόμητο που καραδοκεί για μία θέση στα πλέι οφ 5-8

15:13 | 22.02.2026

Το Παγκρήτιο είναι άδειο καθώς οι Κρητικοί έχουν τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

15:13 | 22.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League

