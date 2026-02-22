ΟΦΗ – Παναθηναϊκός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη. Ο Χρήστος Κόντης υποδέχεται τον άνθρωπο που τον διαδέχτηκε στον πάγκο των πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ και σίγουρα αυτή η μάχη συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον.