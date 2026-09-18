ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Τα κοπέλια του Κόντη που «τρέλαναν» το Europa League και η διαφορά εκατομμυρίων που χάθηκε στο «καυτό» Παγκρήτιο

Με κατάθεση ψυχής και βράζοντας απίστευτο πάθος, ο ΟΦΗ «έγραψε» μία «χρυσή» σελίδα στα βιβλία της ιστορίας του, καθώς θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρήτιο επί της πολύ ισχυρής Χοφενχάιμ -της γερμανικής Bundesliga- στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε… αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στο 30’ κι ο Κανελλόπουλος στο 84’ σημείωσαν τα «χρυσά» γκολ του ΟΦΗ στο 2-0 επί της Χόφενχαϊμ, τη στιγμή που ο Νίκος Χριστογεώργος ήταν εκπληκτικός κάτω απ’ τα δοκάρια της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

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Ο ΟΦΗ έπαιξε έξυπνα, με υπομονή και μεγάλη προσήλωση στην άμυνά του, δεν “λύγισε” από την πίεση της Χόφενχαϊμ, κατάφερε να την κρατήσει σε μεγάλο βαθμό έξω από την περιοχή του και ήταν αποτελεσματικός στις λίγες επιθετικές προσπάθειες που έβγαλε στα αντίπαλα καρέ. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη τα έδωσαν όλα (βασικοί και αναπληρωματικοί) και η νίκη έσκασε σαν “βόμβα” στο Europa League.

Ο ΟΦΗ έχει μετατρέψει την άμυνά του σε ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του. Πλέον, μετράει ένα εντυπωσιακό σερί πέντε αγώνων -σε όλες τις διοργανώσεις- χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που οι Κρητικοί είδαν την εστία τους να παραβιάζεται ήταν στις 30 Αυγούστου 2026, στην ήττα από τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Στην επιτυχία του ΟΦΗ, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την… ελληνική συνθήκη που επικρατεί στην ομάδα, με επτά Έλληνες ποδοσφαιριστές να ξεκινούν βασικοί απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού στους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Αθανασίου, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Κωστούλα και Φούντα. Στην πορεία της αναμέτρησης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και οι Αποστολάκης και Κανελλόπουλος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Ελλήνων που αγωνίστηκαν στους εννέα.

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Φυσικά, το δικό τους ρόλο έπαιξαν και οι οπαδοί του ΟΦΗ, που γέμισαν το Παγκρήτιο, δημιουργώντας μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Όπως έγινε γνωστό, κόπηκαν 14.909 εισιτήρια γι’ αυτό το σπουδαίο παιχνίδι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη των Ομιλητών.

Ο… Δαυίδ κέρδισε για μια ακόμα φορά τον Γολιάθ, κάτι που μεταφράζεται και στην οικονομική αξία που έχει η κάθε ομάδα. Ο ΟΦΗ πήρε ένα “χρυσό τρίποντο”, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, η οποία μάλιστα, έχει σχεδόν δεκαπενταπλάσια χρηματιστηριακή αξία από τον ίδιο!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία της Χόφενχαϊμ ανέρχεται στα 280,95 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΟΦΗ υπολογίζεται στα 18,75! Το γεγονός ότι ο Φίσνικ Ασλάνι, έχει σχεδόν διπλάσια χρηματιστηριακή αξία (35 εκατ. ευρώ) από ολόκληρο τον ΟΦΗ, του οποίου οι ακριβότεροι ποδοσφαιριστές είναι οι Αϊτόρ και Φούντας, με αξία 1,8 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει ξεκάθαρα το κατόρθωμα που έκανε η ομάδα της Κρήτης.

Με τη νίκη αυτή, ο ΟΦΗ θα λάβει 450.000 ευρώ, όπως ορίζεται για κάθε “τρίποντο” στη League Phase του Europa League. Θυμίζουμε ότι οι Κρητικοί είχαν ήδη εξασφαλίσει περίπου 6.380.000 ευρώ από τη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή τους πορεία και την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης, και ενώ απομένουν ακόμα επτά ματς.

Για τη 2η αγωνιστική η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν και η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου στις 22:00. Εκεί, η ομάδα του Κόντη θα προσπαθήσει να “τρελάνει” ξανά τους φίλους της και την Ευρώπη.