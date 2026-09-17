Europa League: Στην 9η θέση ο ΟΦΗ – 13ος ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της League Phase

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στο γκρουπ των ομάδων που μπήκαν με νίκη στη διοργάνωση.

Το βράδυ της Τετάρτης (16.09.2026) Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της Γιαγκελόνια (2-1) μέσα στο “Καραϊσκάκης”, για να έρθει ένα 24ωρο μετά η ιστορική νίκη του ΟΦΗ στο Europa League επί της Χόφενχαϊμ, μέσα στο Παγκρήτιο (2-0).

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Με την καθαρή του νίκη -και μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής στο Europa League,ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας της League Phase, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην 13η θέση.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται η Γιουβέντους, μετά το εντυπωσιακό 5-0 που πέτυχε κόντρα στη Ναϊμέγκεν, μέσα στο Τορίνο (η πιο ευρεία νίκη από τα ματς της πρώτης αγωνιστικής).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

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Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4

Ομόνοια – Θέλτα 1-0

Μίλαν – Μπενφίκα 0-2

Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 0-0

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ – Λιόν 1-2

Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0

Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Λέφσκι Σόφιας – Ζάλτσμπουργκ 0-1

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0

Μπεσίκτας – Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ – Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν 4-0

Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ – Τορεένσε 1-2

Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ 1-2

Η βαθμολογία μετά από 1 αγωνιστική

Γιουβέντους 3 βαθμοί (5-0)

Κρίσταλ Πάλας 3 (4-0)

Μπεσίκτας 3 (4-1)

Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-0)

Φερεντσβάρος 3 (3-1)

ΟΦΗ 3 (2-0)

Μπενφίκα 3 (2-0)

Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)

Ολυμπιακός 3 (2-1)

Μπόρνμουθ 3 (2-1)

Λιόν 3 (2-1)

Τορένσε 3 (2-1)

Σάλτσμπουργκ 3 (1-0)

Ομόνοια 3 (1-0)

Σάντερλαντ 3 (1-0)

Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)

Ρεν 1 (0-0)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)

Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)

Λίλεστρομ 0 (1-2)

Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 (1-2)

Γιαγκελόνια 0 (1-2)

Άντερλεχτ 0 (1-2)

Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)

Θέλτα 0 (0-1)

Αλκμάαρ 0 (0-1)

Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)

Σέλτικ 0 (1-3)

Χοφενχάιμ 0 (0-2)

Μίλαν 0 (0-2)

Τσέλιε 0 (0-2)

Βικτόρια Πλζεν 0 (0-3)

Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)

Μαρσέιγ 0 (1-4)

Λεχ Πόζναν 0 (0-4)

Ναϊμέγκεν 0 (0-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Ρεν – ΟΦΗ

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά

Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν

Τσέλιε – Ομόνοια

Λιόν – Κρίσταλ Πάλας

Ζάλτσμπουργκ – Μίλαν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ

Τορένσε – Σάντερλαντ

Μπενφίκα – Σέλτικ

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς

Θέλτα – Γιουβέντους

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ

Γιαγκελόνια – Αραράτ

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας