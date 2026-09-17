Europa League: «Δώρο» από Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Κρίσταλ Πάλας στην Ελλάδα – «Πεντάρα» η Γιουβέντους και μεγάλο «διπλό» για Φερεντσβάρος

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με τους αγώνες της Πέμπτης (17.09.2026) και τον ΟΦΗ παίρνει μια ιστορική εντός έδρας νίκη επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο.

Στα ματς που ακολούθησαν, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε ένα μεγάλο “δώρο” στην Ελλάδα -στη “μάχη” που δίνει να ξεπεράσει την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA- επικρατώντας εκτός έδρας της Βικτόρια Πλζεν με 3-0. Ανάλογης σημασίας ήταν και το αποτέλεσμα της Κρίσταλ Πάλας επί της πολωνικής, Λεχ Πόζναν (4-0). “Δωράκι” πήραμε και από την Τορεένσε, που πέρασε με 2-1 από την έδρα της νορβηγικής Λίλεστρομ. (Τσέχοι και Πολωνοί βρίσκονται πλέον ελάχιστα πάνω από τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, ενώ οι Νορβηγοί μας ακολουθούν).

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Εμφατικό και ηχηρό “διπλό” πήρε και η Φερεντσβάρος, με θύμα την Σέλτικ (1-3), ενώ μεγάλη εντός έδρας νίκη πέτυχε Γιουβέντους επικρατώντας της Ναϊμέγκεν με 5-0, αποτέλεσμα που την έστειλε και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εντυπωσιακή νίκη με 4-1 πήρε και η Μπεσίκτας επί της Μαρσέιγ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4

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Ομόνοια – Θέλτα 1-0

Μίλαν – Μπενφίκα 0-2

Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 0-0

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ – Λιόν 1-2

Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0

Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Λέφσκι Σόφιας – Ζάλτσμπουργκ 0-1

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0

Μπεσίκτας – Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ – Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν 4-0

Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ – Τορεένσε 1-2

Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ 1-2