Οι 75 αθλητές που θα ενισχύονται από την ΕΟΕ έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λίστα των 75 αθλητών και αθλητριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το πρόγραμμα έχει στόχο την ουσιαστική και διαρκή ενίσχυση των αθλητών στην καθημερινή προσπάθεια τους μέχρι και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, προσφέροντας σταθερή υποστήριξη σε μηνιαία βάση, αρχικά για να πάρουν την πρόκριση και στη συνέχεια, για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Η κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έθεσε η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, σε στενή συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες-Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με κύριο χαρακτηριστικό οι αθλητές να μην έχουν άλλη οικονομική βοήθεια από χορηγία και να εκπροσωπούν όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα.

Το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες» υποστηρίζεται από τους χορηγούς της ΕΟΕ: ΔΕΗ, Ομιλος Αktor, ALPHA BANK, STOIXIMAN, CAPITAL και Ιωάννα Καρέλια, οι οποίοι συμβάλλουν έμπρακτα στη διεκδίκηση του Ολυμπιακού ονείρου.

Για την ανακοίνωση των πρώτων 75 αθλητών και αθλητριών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τους πρώτους 75 αθλητές και αθλήτριες που θα στηρίζονται σε μηνιαία βάση με σκοπό να πετύχουν το μεγάλο τους στόχο που δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Τα χρήματα θα τους δίδονται απευθείας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που συμβάλλουν εμπράκτως στο πρόγραμμα και υποστηρίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά αυτά θα μας χαρίσουν πολλές στιγμές υπερηφάνειας και θα σηκώσουν την Ελλάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.»

Η λίστα με τους αθλητές

1 – Κουρουγκλίεβ Νταουρέν – Πάλη

2 – Κουγιουμτσίδης Γιώργος Πάλη

3 – Καμερον Μαραμενιδης Αλέξανδρος – Ιστιοπλοϊα

4 – Αναστασιάδου Ευαγγελία – Ιστιοπλοϊα

5 – Μίτας Μάκης – Σκοποβολή

6 – Χαλκιαδάκης Μπάμπης – Σκοποβολή

7 – Αναστασάκης Μιχάλης – Στίβος

8 – Σκαρβέλη Σταματία – Στίβος

9 – Μάρκος Δημήτρης – Κολύμβηση

10 – Ντούμας Ευάγγελος Εφραίμ – Κολύμβηση

11 – Μαλκογεώργου Σοφία – Καλλιτεχνική Κολύμβηση

12 – Αδαμοπούλου Αριάδνη – Στίβος

13 – Παπαμιχαήλ Δέσποινα – Τένος

14 – Δόση Παναγιώτα – Στίβος

15 – Μαυρομμάτης Νίκος – Σκοποβολή

16 – Γεροχρήστος Παναγιώτης – Σκοποβολή

17 – Μαρεντάκη Στέλλα – Τάεκβοντο

18 – Γιαννούλης Κωνσταντίνος – Κωπηλασία

19 – Λιόλιου Γαβριέλα – Κωπηλασία

20 – Λυκομήτρου Βάλια – Κωπηλασία

21 – Χωλόπουλος Νίκος – Κωπηλασία

22 – Κακουλάκης Βασίλης – Κολύμβηση

23 – Μακρή Γεωργία – Κολύμβηση

24 – Καραϊσκος Παναγιώτης – Στίβος

25 – Νούλα Σταματία – Στίβος

26 – Μαρινάκου Αναστασία – Στίβος

27 – Χοζόνοφ Αζαμάτ – Πάλη

28 – Θολιώτης Βασίλης – Τάεκβοντο

29 – Καρδαρά Μαρία – Αρση Βαρών

30 – Στρατουδάκη Μαρία – Αρση Βαρών

31 – Χαλδαίου Μαρία – Ξιφασκία

32 – Μυριανθόπουλος Βασίλης – Στίβος

33 – Καραβάνος Νίκος – Πάλη

34 – Παπαναστασίου Γιώργος – Στίβος

35 – Βασιλάκη Αρτεμις – Κολύμβηση

36 – Παπαδόπουλος Γιάννης – Τάεκβοντο

37 – Κίτσιου Αγορίτσα Αρτεμία – Τάεκβοντο

38 – Ρούλιας Στέλιος – Πυγμαχία

39 – Μπλιάτζε Γκίβι – Πάλη

40 – Χουρδάκης Κωνσταντίνος – Κολύμβηση

41 – Γιαννούλης Λάμπης – Ιστιοπλοΐα

42 – Γιαννούλη Ελένη – Ιστιοπλοΐα

43 – Διαβάτη Ελένη – Κωπηλασία

44 – Μουσελίμης Ιάσων – Κωπηλασία

45 – Σταματονικολός Νίκος – Στίβος

46 – Παπαδημητρίου Σταμπορή Ειρήνη – Ποδηλασία

47 – Ζάλτος Κώστας – Στίβος

48 – Παπανικολάου Παναγιώτης – Τζούντο

49 – Τσουτλασβίλι Μιχαήλ – Τζούντο

50 – Αρβανίτου Νικηφόρος – Ποδηλασία

51 – Λιβανός Κωνσταντίνος – Ποδηλασία

52 – Γιαννόπουλος Δημήτρης – Τζούντο

53 – Ζάραγκας Αρης – Τζούντο

54 – Γιάχου Ελευθερία – Ποδηλασία

55 – Ζάχος Ιωάννης – Κανόε Καγιάκ

56 – Σεχίδης Φίλιππος – Μοντέρνο Πένταθλο

57 – Λαμπρίδης Κωνσταντίνος – Άρση Βαρών

58 – Καμινίδου Βαλερία – Γυμναστική

59 – Μεσίρη Αθανασία – Γυμναστική

60 – Μακρής Δημήτρης – Γυμναστική

61 – Παπαδημητρίου Αναστασία – Γυμναστική

62 – Τόλιου Κατερίνα – Επιτραπέζια Αντισφαίριση

63 – Κουρούση Αλίνα – Ξιφασκία

64 – Μιχαηλίδης Νικόλαος Θεμιστοκλής – Μπογοϊτση Ευαγγελία

65 – Σπανουδάκη Ραφαέλα – Στίβος

66 – Πετριάνός Αδαμάντιος – Ιστιοπλοϊα

67 – Κορένεβα Οξάνα – Στίβος

68 – Ρίζος Γιάννης – Στίβος

69 – Παπαδάκος Γιώργος – Ιστιοπλοΐα

70 – Νασούλα Μαρία – Τοξοβολία

71 – Χαρίσης Ευάγγελος – Τοξοβολία

72 – Πορτόλου Βαρβάρα – Ιστιοπλοϊα

73 – Σακελλαρίδης Στέφανος – Αντισφαίριση

74 – Φαλού Ενταγέ – Καλαθοσφαίριση

75 – Κυριακούσης Εμμανουήλ Γιώργος – Τροχοσανίδα