Οι αντίπαλοι του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Australian Open, που θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 1η του Φεβρουαρίου.

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει δύσκολο έργο από νωρίς, καθώς αν προκριθεί από τον πρώτο γύρο που αντιμετωπίζει τη Λεόλια Ζανζάν, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο μίας εκ των Αντρέεβα και Βέκιτς. Στον τρίτο γύρο είναι πιθανό να την περιμένει η Γιαστρέμκα, ενώ αν περάσει στους «16» οι επικρατέστερες να βρει εκεί είναι οι Σβιτολίνα και Σνάιντερ.

2026 Australian Open Women’s Singles Draw pic.twitter.com/aYj6qV08Bd — TennisONE App (@TennisONEApp) January 15, 2026

Ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει το ταξίδι του στο Australian Open κόντρα στον Μοτσιζούκι. Αν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί θα παίξει κόντρα στον Ντιμιτρόφ ή τον Μάχατς. Εφόσον περάσει και από αυτούς θα τον περιμένει πιθανότατα ο Μουζέτι. Στην επόμενη φάση οι επικρατέστεροι να βρίσκονται εκεί είναι οι Λεχέτσκα ή Φριτζ.

2026 Australian Open Men’s Singles Draw pic.twitter.com/7euHyH8oxj — TennisONE App (@TennisONEApp) January 15, 2026

Η Σάκκαρη είναι στην πλευρά της Κόκο Γκοφ στο ταμπλό της διοργάνωσης, ενώ ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τμήμα του ταμπλό που είναι οι Τζόκοβιτς και Σίνερ.