Αθλητικά

Οι αντίπαλοι του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open

Αναλυτικά το «μονοπάτι» των δύο Ελλήνων αθλητών
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη Μαρία Σάκκαρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες/ EUROKONISSI

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Australian Open, που θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 1η του Φεβρουαρίου.

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει δύσκολο έργο από νωρίς, καθώς αν προκριθεί από τον πρώτο γύρο που αντιμετωπίζει τη Λεόλια Ζανζάν, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο μίας εκ των Αντρέεβα και Βέκιτς. Στον τρίτο γύρο είναι πιθανό να την περιμένει η Γιαστρέμκα, ενώ αν περάσει στους «16» οι επικρατέστερες να βρει εκεί είναι οι Σβιτολίνα και Σνάιντερ.

 

Ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει το ταξίδι του στο Australian Open κόντρα στον Μοτσιζούκι. Αν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί θα παίξει κόντρα στον Ντιμιτρόφ ή τον Μάχατς. Εφόσον περάσει και από αυτούς θα τον περιμένει πιθανότατα ο Μουζέτι. Στην επόμενη φάση οι επικρατέστεροι να βρίσκονται εκεί είναι οι Λεχέτσκα ή Φριτζ.

 

Η Σάκκαρη είναι στην πλευρά της Κόκο Γκοφ στο ταμπλό της διοργάνωσης, ενώ ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τμήμα του ταμπλό που είναι οι Τζόκοβιτς και Σίνερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
163
118
115
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo