Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9)
Δημοσιεύθηκε: 26.09.2019 | 09:50Newsit Newsroom
Οι αθλητικές μεταδόσεις
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Βραβεύσεις Basket League
Εκδήλωση ΕΣΑΚΕ
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Αννόβερο – Φλένσμπουργκ Liqui Moly
Bundesliga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Εϊμπάρ – Σεβίλλη
LaLiga Santander
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Βαλένθια – Ανδόρρα
ACB Liga Endesa
21:00 Novasports 2HD
Φέγενορντ – Άλκμααρ
Eredivisie
21:30 ΕΡΤ Sports HD
Πολωνία – Σλοβενία
Euro Volley Ανδρών
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ρεάλ Σοθιεδάδ – Αλαβές
LaLiga Santander
22:00 Novasports 1HD
Τορίνο – Μίλαν
Serie A