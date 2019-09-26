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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9)

Δημοσιεύθηκε: 26.09.2019 | 09:50
Newsit Newsroom
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9)
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι βραβεύσεις της Basket League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:00 ΕΡΤ Sports HD
Βραβεύσεις Basket League
Εκδήλωση ΕΣΑΚΕ

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Αννόβερο – Φλένσμπουργκ Liqui Moly
Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Εϊμπάρ – Σεβίλλη
LaLiga Santander

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Βαλένθια – Ανδόρρα
ACB Liga Endesa

21:00 Novasports 2HD
Φέγενορντ – Άλκμααρ
Eredivisie

21:30 ΕΡΤ Sports HD
Πολωνία – Σλοβενία
Euro Volley Ανδρών

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ρεάλ Σοθιεδάδ – Αλαβές
LaLiga Santander

22:00 Novasports 1HD
Τορίνο – Μίλαν
Serie A

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