Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το Μουντιάλ τελείωσε και το τηλεοπτικό πρόγραμμα έγινε αυτόματα φτωχό. Το τένις μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 21 Ιουλίου του 2026.

Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Cosmote TV και αφορούν το τουρνουά του Εστορίλ.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βίλιους Γκάουµπας – Πάμπλο Καρένο Μπούστα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Ορλάντο Λουζ Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Ροµάν Αντρές Μπουρουτσάγκα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσουλπ – Ζάιμ Φαρία Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)