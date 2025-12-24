Οι αθλητικές μεταδόσεις της παραμονής των Χριστουγέννων με ματς από το Copa Africa

Βρισκόμαστε μια ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα και η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει. Οι αναμετρήσεις από το Copa Africa δημιουργούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24.12.2025).

Το Copa Africa συνεχίζεται και η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού να ρίχνεται στη μάχη και να αντιμετωπίζει στις 19:30 τη Μοζαμβίκη.

Νωρίτερα, στις 14:30, έχουμε το ματς της Μπουρκίνα Φάσο με την Ισημερινή Γουινέα, για να ακολουθήσει στις 17:00 η αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν. Το πρόγραμμα της ημέρας στο Copa africa κλείνει στις 22:00, με το Καμερούν να αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα Κύπελλο Εθνών Αφρικής

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Σουδάν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Γκαμπόν Κύπελλο Εθνών Αφρικής