Οι αθλητικές μεταδόσεις της παραμονής των Χριστουγέννων με ματς από το Copa Africa

Βρισκόμαστε μια ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα και η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει. Οι αναμετρήσεις από το Copa Africa δημιουργούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24.12.2025).
Το Copa Africa συνεχίζεται και η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού να ρίχνεται στη μάχη και να αντιμετωπίζει στις 19:30 τη Μοζαμβίκη.
Νωρίτερα, στις 14:30, έχουμε το ματς της Μπουρκίνα Φάσο με την Ισημερινή Γουινέα, για να ακολουθήσει στις 17:00 η αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν. Το πρόγραμμα της ημέρας στο Copa africa κλείνει στις 22:00, με το Καμερούν να αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν.
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα Κύπελλο Εθνών Αφρικής
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Σουδάν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Γκαμπόν Κύπελλο Εθνών Αφρικής