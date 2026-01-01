Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πρωτοχρονιάς

Οι αναμετρήσεις για την Premier League μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1/2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1/2026)
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One
19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League
19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League