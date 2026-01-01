Αθλητικά

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πρωτοχρονιάς

Δράση στην Premier League
Οι παίκτες της Σίτι πανηγυρίζουν στην Premier League
Οι παίκτες της Σίτι πανηγυρίζουν στην Premier League / Reuters / Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Οι αναμετρήσεις για την Premier League μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1/2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1/2026)

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League

