Οι διαιτητές των αγώνων Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα

H UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια των πλέι οφ του Europa League, με τoν Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους ρέφερι των αγώνων τους.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ ορίστηκε ο Σκωτσέζος διαιτητής Νίκολας Γουόλς. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ντόναλτ Ρόμπερτσον. Στο VAR θα βρίσκονται οι Άντριου Ντάλας και Στίβεν Κλάνσι.

Την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Σλοβάκος Ίβαν Κρούζλιακ. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπράνισλαβ Χάντσκο και Γιαν Πόζορ, 4ος ορίστηκε ο Μίχαλ Ότσενας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πολωνοί Πάβελ Μάλετς και Πιότρ Λάσικ.