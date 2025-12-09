Αθλητικά

Οι διαιτητές των αγώνων των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων
Μάρτιν Νόμπρε
Ο Μάρτιν Νόμπρε σε παιχνίδι της UEFA/ (Credit Image: Â© Darren Staples/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Λουντογκόρετς αντίστοιχα για το Europa League, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με την Σαμσουνσπόρ για το Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τη Λουντογκόρετς (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) στη Βουλγαρία με τον Ρουμάνο Χοράτσιου Φέσνιτς να διευθύνει την αναμέτρηση του Europa League. Στο VAR θα βρίσκεται ο Οβίντιου Χατζεγκάν.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν (11/12/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 5, Ant1) στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική του Europa League με τον Πορτογάλο Αντόνιο Νόμπρε να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές σε παιχνίδια των πρασίνων (ήττα με 4-1 από την Τσέλσι και ισοπαλία 0-0 με τη Μακάμπι Χάιφα). Στο VAR θα είναι ο Αντρέ Ναρκίσο.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Τουρκία τη Σαμσουνσπόρ (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) στο Conference League και ο Γάλλος Ζερεμί Πινάρ θα είναι ο «άρχοντας» του αγώνα με τον Ματιέ Βερνίς να βρίσκεται στο VAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
112
103
89
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo