Οι διαιτητές των αγώνων των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Λουντογκόρετς αντίστοιχα για το Europa League, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με την Σαμσουνσπόρ για το Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τη Λουντογκόρετς (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) στη Βουλγαρία με τον Ρουμάνο Χοράτσιου Φέσνιτς να διευθύνει την αναμέτρηση του Europa League. Στο VAR θα βρίσκεται ο Οβίντιου Χατζεγκάν.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν (11/12/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 5, Ant1) στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική του Europa League με τον Πορτογάλο Αντόνιο Νόμπρε να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές σε παιχνίδια των πρασίνων (ήττα με 4-1 από την Τσέλσι και ισοπαλία 0-0 με τη Μακάμπι Χάιφα). Στο VAR θα είναι ο Αντρέ Ναρκίσο.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Τουρκία τη Σαμσουνσπόρ (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) στο Conference League και ο Γάλλος Ζερεμί Πινάρ θα είναι ο «άρχοντας» του αγώνα με τον Ματιέ Βερνίς να βρίσκεται στο VAR.