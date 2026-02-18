Οι διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες Ρόδου γιορτάζουν με 4 events 10 χρόνια παρουσίας

Η Ρόδος και η ελληνική ποδηλασία γιορτάζουν! Για 10 η συνεχόμενη χρονιά η πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους καλύτερους ποδηλάτες στον κόσμο στους διεθνείς ποδηλατικούς αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026».

Από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 15 Μαρτίου, 33 συνολικά ομάδες, 29 εθνικές επαγγελματικές και 4 κορυφαία ποδηλατικά σωματεία από 40 χώρες ανά τον κόσμο, θα διασχίσουν όλη τη Ρόδο προσφέροντας αγωνιστικό υπερθέαμα δίπλα στις φυσικές ομορφιές του νησιού. Οι 700 αναβάτες θα διανύσουν συνολικά 978 χιλιόμετρα σε 4 διαφορετικά events. Αναλυτικά:

28 Φεβρουαρίου 2026 «Visit South Aegean GP» 1.1 cat.

1 Μαρτίου 2026 «Region of Dodecanese GP» 1.1 cat.

7 Μαρτίου 2026 «Rhodes GP» 1.2 cat.

12-15 Μαρτίου 2026 «Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace» 2.2 cat.

Η 10η επετειακή διοργάνωση αναμένεται περισσότερο ανταγωνιστική από κάθε προηγούμενη. Στο καλεντάρι προστέθηκε ένας ακόμη διεθνής αγώνας, ενώ δύο αγώνες αναβαθμίστηκαν στην κατηγορία .1, κάτι που συνεπάγεται και αυξημένη βαθμολογία για τους νικητές αλλά και συμμετοχή ισχυρότερων ομάδων.

Ι. Παπασταματάκης: «Η Ρόδος είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τους κορυφαίους ποδηλατές στον κόσμο»

«Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά η Ρόδος μας θα βρίσκεται για περισσότερο από έναν μήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας» τονίζει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων κ. Ιωάννης Παπασταματάκης και συμπληρώνει: «Το γεγονός ότι εδώ και 10 χρόνια οι καλύτερες ομάδες και οι κορυφαίοι ποδηλάτες στον κόσμο επιλέγουν τους ποδηλατικούς αγώνες «Rhodes International Cycling Events» αποδεικνύει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της διοργάνωσης που κάθε χρόνο ανεβαίνει επίπεδο. Τα οφέλη από αυτό το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός είναι πολυδιάστατα. Συμβάλει στην προβολή του νησιού και του αθλητισμού, αξιοποιεί τον εναλλακτικό ποιοτικό τουρισμό και μεριμνά για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σέβεται το περιβάλλον, τον άνθρωπο, τον πολιτισμό αναδεικνύοντας την ποδηλασία και το ίδιο το μέσο όχι μόνο ως προς την αθλητική του χρήση αλλά και ως τρόπο ζωής. Η Ρόδος είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί την αφρόκρεμα της παγκόσμιας ποδηλασίας και όπως λέει και το φετινό μας μότο Ten years. One gear: forward».

Η μεγάλη ομάδα των υποστηρικτών

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026» έχουν την δική τους μεγάλη ομάδα υποστηρικτών και χορηγών. Αναλυτικά κοντά μας είναι οι: Rodos Palace Hotel, Iviskos Fine Foods, Eurobank, PFS Papageorgiou Food Service, Rodos Cars, Arla, Volvo Velmar, Aegean Airlines, Blue Star Ferries, Demaraz, Honda

Διοργάνωση αγώνων: Sports Tours Hellas, ποδηλατικός όμιλος Ροδήλιο

Συνδιοργανωτής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://www.rhodestour.gr/