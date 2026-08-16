Οι διεθνείς προβολείς στραμμένοι στο Καλλιμάρμαρο που θα «λάμψει» ξανά με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 η ιστορική διαδικασία για την προστασία και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπισμού, του Παναθηναϊκού Σταδίου, με την τεράστια στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια, πραγματοποιείται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής του στην προστασία και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου.

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Η διαδικασία πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα και την ιστορικότητα του Παναθηναϊκού Σταδίου, υπό την εποπτεία της ΕΟΕ και με τη συνεργασία και καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο καθαρισμός γίνεται με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης, με βασική προτεραιότητα την προστασία του μαρμάρου και τη διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την αναβάθμιση, συντήρηση και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενός χώρου παγκόσμιας ακτινοβολίας, άρρηκτα συνδεδεμένου με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και την ιστορία του σύγχρονου Ολυμπισμού.

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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα του έργου θα είναι ορατά στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Η επέμβαση στο Καλλιμάρμαρο είναι ήπιας μορφής με εκτόξευση νερού χωρίς πίεση από ειδικές συσκευές προκειμένου να μην υπάρχει φθορά των πεντελικών μαρμάρων.

Με τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της εταιρείας Capital, αυτό το μνημείο παίρνει νέα πνοή, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την ανεκτίμητη αξία του. Μεγάλα δημοσιογραφικά σάιτ όπως το ABC News και το US News παίρνουν τη… σκυτάλη από το Associated Press και αναφέρονται στις συγκεκριμένες εργασίες.

Το ABC μάλιστα μεταφέρει και δηλώσεις του Δημήτρη Σελέμη, ανώτερου συντηρητή του έργου: “Στόχος του καθαρισμού δεν είναι να κάνουμε τα πάντα λευκά. Είναι να απομακρύνουμε τη βρωμιά και τα πρώτα στρώματα οργανικών υλικών που έχουν εναποτεθεί στην επιφάνεια

Η ιδέα είναι να καθαρίσουμε όλο το υλικό που περιέχει βρωμιά από την επιφάνεια, ώστε να έχουμε καλύτερη κατανόηση του μνημείου», είπε, επισημαίνοντας ότι στις περιοχές που δέχονται λιγότερο άμεσο ηλιακό φως υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη ζιζανίων και περισσότερη συσσωρευμένη βρωμιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Τα συνεργεία χρησιμοποιούν επίσης ατμό για να αφαιρέσουν λεκέδες από τσίχλες, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου έχουν μαυρίσει. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σταδίου, οι τσίχλες, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια και οι λεκέδες από αναψυκτικά είναι μεταξύ των βασικών αιτιών που λερώνουν το μάρμαρο.

Καθώς η αρχική λαμπερή όψη του χώρου αποκαλύπτεται σιγά-σιγά, γίνεται και πάλι εμφανής η προέλευση της ευρέως χρησιμοποιούμενης ελληνικής ονομασίας του σταδίου, «Καλλιμάρμαρο», δηλαδή «όμορφο μάρμαρο”.

“Το αποκαλούμε Καλλιμάρμαρο επειδή είναι κατασκευασμένο από το καλύτερο μάρμαρο, το καλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ… Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό”, δήλωσε στο Associated Press ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

“Χρειαζόταν να καθαριστεί από όλα όσα έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια», είπε. «Με αυτόν τον τρόπο, το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναδείξει όλη του τη λάμψη και θα γίνει και πάλι το κορυφαίο μνημείο της ανθρωπότητας για το Ολυμπιακό Κίνημα”.