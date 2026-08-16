Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε το Community Shield στους Λονδρέζους

Με “σφραγίδα” του Χρήστου Τζόλη, η Άρσεναλ έκανε “περίπατο” στον τελικό του Community Shield, νικώντας με 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι και κατακτώντας για 18η φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο στο Νησί.. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Χρήστος Τζόλης έδειξε και στο επίσημο ντεμπούτο του με τους “κανονιέρηδες” πως μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Η Άρσεναλ έκανε… πλάκα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και -με δυο ασίστ του Έλληνα επιθετικού- σήκωσε στον αέρα του Κάρντιφ το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, με τον Έντσο Μαρέσκα να γνωρίζει μια βαριά ήττα, στο επίσημο ντεμπούτο του, ως προπονητής των “πολιτών”, στην μετά-Γκουαρντιόλα εποχή.

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Η Άρσεναλ κατάφερε να “σοκάρει” την Μάντσεστερ Σίτι, αφού άνοιξε το σκορ στα 24 δευτερόλεπτα από την έναρξη του τελικού του Community Shield. Ο Σκέλι έβγαλε υπέροχη κάθετη και ο Καλαφιόρι πλάσαρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 1-0 της ομάδας του Μιγκέλ αρτέτα.

Η Άρσεναλ είχε τον έλεγχο του αγώνα και -χωρίς να ανεβάσει “στροφές”- προσπάθησε να φτάσει με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία. Από το 15′ και μετά, η Μάντσεστερ Σίτι είχε καλύτερη αγωνιστική παρουσία και στο 20′ άγγιξε την ισοφάριση. Ο Φόντερ έπιασε υπέροχο φαλτσαριστό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ράγια έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε.

Η Άρσεναλ όμως συνέχισε να ελέγχει το ματς και στο 28 έφτασε στο 2-0. Ο Έντεγκαρντ έβγαλε τη σέντρα, ο Τζόλης έκανε την κεφαλιά πάσα, βρήκε στη μικρή περιοχή τον Χάβερτς, με τον δεύτερο να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά. Στο 45+1′ οι “κανονιέρηδες” βρέθηκαν μια… ανάσα από το 3-0, με την άμυνα των “πολιτών” να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Έντεγκαρντ.

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Με την έναρξη της επανάληψης (48′) η Άρσεναλ έφτασε στο 3-0, με τον Χρήστο Τζόλη να έχει και πάλι ρόλο δημιουργού. Ο Έλληνας επιθετικός ελίχθηκε από αριστερά, έκανε το γύρισμα στο χώρο του πέναλτι και εκεί ο Έντεγκαρντ πήρε την μπάλα και με σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα για το 3-0 των Λονδρέζων.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, ο τελικός φάνηκε να έχει κριθεί, με τον ρυθμό να πέφτει αισθητά και τη Μάντσεστερ Σίτι να μην μπορεί να γίνει απειλητική. Η Άρσεναλ φάνηκε να έχει ένα εύκολο απόγευμα. Άξιο αναφοράς, το γεγονός πως ο Έντσο Μαρέσκα, έκανε αλλαγή τον Χάαλαντ λίγο μετά το τρίτο γκολ των “κανονιέρηδων”., πετώντας έτσι… λευκή πετσέτα.

Στα τελευταία λεπτά του τελικού, οι δυο ομάδες ανέβασαν και πάλι “στροφές”. Η Σίτι είδε τον Ράγια να διώχνει με δυσκολία το σουτ του Σέρκι, ενώ στο 80′ η Άρσεναλ πλησίασε σε 4ο γκολ, με τον Σάκα να στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από οριζόντιο δοκάρι, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή.