Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ για την Ντόρτμουντ: Το χρονικό της επικείμενης μεταγραφής στους Βεστφαλούς

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ και να αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την γερμανική ομάδα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από τη Ντόρτμουντ για μία μεταγραφή που έφερε τεράστιες αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της μετακίνησης του «Ντέλια» στη Γερμανία κατευθύνθηκαν στην Τούμπα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αποχώρηση του Έλληνα σταρ από την ομάδα τους και μάλιστα ζήτησαν επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο Κωνσταντέλιας μετά από δύο καλοκαίρια που βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ, θα αποχωρήσει τελικά το 2026 και μετά από 190 συμμετοχές με τη φανέλα του «δικεφάλου του Βορρά».

Οι δύο απόπειρες και η μεταγραφή στη Ντόρτμουντ

Το καλοκαίρι του 2024 η Σάλτσμπουργκ κινήθηκε για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον ΠΑΟΚ να λέει κατηγορηματικά όχι στους Αυστριακούς, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής δε φαινόταν να έχει την πρόθεση να αποχωρήσει από το σύλλογο, καθώς μόλις είχε στεφθεί πρωταθλητής και ήθελε να διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2025 η Στουτγκάρδη έκανε έντονο πρέσινγκ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Πρόσφερε 18.000.000 ευρώ συν 3.000.000 σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%. Ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε να αποχαιρετά τους συμπαίκτες του στην προετοιμασία στην Ολλανδία και ουσιαστικά ήταν έτοιμος να αποχωρήσει.

Ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε την υπόθεση και γύρισε τούμπα το κλίμα με τον Κωνσταντέλια να υπογράφει νέο συμβόλαιο λίγες μέρες αργότερα μέχρι το 2029.

Το νέο συμβόλαιο είχε και μία υπόσχεση, η οποία τηρήθηκε φέτος. Ο ΠΑΟΚ δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε πρόταση που θα τον ικανοποιούσε οικονομικά και έτσι έγινε.

Η Ντόρτμουντ πρόσφερε 28.000.000 ευρώ συν μπόνους περίπου 2.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ και οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το δρόμο για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ταξίδεψε άμεσα στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, μόλις περάσει όλες τις εξετάσεις. 3.200.000 ετησίως θα λαμβάνει ο «Ντέλιας» μόλις βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο.

Ο Ντέλιας αποχαιρέτησε τους φίλους του ΠΑΟΚ μέσω βιντεοκλήσης

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ από το αεροδρόμιο στη Γερμανία. Μόλις έφτασε εκεί, ένας φίλος του ΠΑΟΚ του έδωσε το τηλέφωνο και μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τους φίλους της ομάδας που ήταν έξω από την Τούμπα.

Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να αποχωρήσει ήταν δική του και ότι δεν πιέστηκε από κανέναν για να πει το ναι στην Ντόρτμουντ.

Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

«Μην τα σκέφτεστε αυτά, αλήθεια. Αγαπώ και τον ΠΑΟΚ και εσάς. Σας αγαπώ πάρα πολύ», ήταν το μήνυμα του Γιάννη Κωνσταντέλια προς τον κόσμο.