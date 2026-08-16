Αθλητικά

Χρήστος Τζολης: Επίσημο ντεμπούτο στην Άρσεναλ με δυο ασίστ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Οι Έλληνας επιθετικός έκανε αισθητή την παρουσία του στον τελικό του Community Shield
(AP Photo
(AP Photo/Alastair Grant)
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Με τον Χρήστο Τζόλη να ξεκινάει βασικός και να ξεχωρίζει, η Άρσεναλ κατάφερε να προηγηθεί 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του “Community Shield”.

Συγκεκριμένα στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έντεγκααρντ έκανε την σέντρα και ο Χρήυστος Τζόλης με εντυπωσιακή κεφαλιά σέρβιρε στον Κάι Χάβερτς, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της ομάδας του Μαρέσκα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός βοήθησε την Άρσεναλ να φτάσει στο 3-0 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Τζόλης ελίχθηκε από αριστερά στο 48′, έκανε το γύρισμα στο χώρο του πέναλτι και εκεί ο Έντεγκαρντ πήρε την μπάλα και με σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα για το 3-0 των Λονδρέζων.

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Αθλητικά
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