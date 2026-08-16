Η Άρσεναλ κοντράρεται με την Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Community Shield για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τον Χρήστο Τζόλη να αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0 τελικό: Ξεκίνημα με τίτλο για τους Λονδρέζους και τον Τζόλη
μεγάλη επέμβαση του Ράγια σε σουτ του Σεμένιο
Γύρισμα του Ράις από αριστερά, ο Σάκα έπιασε με τη μια το πλασέ από το ύψος του πέναλτι και έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Ράγια σταμάτησε το μακρινό σουτ του Σερκί
Να αναφέρουμε ότι στο 53' ο Μαρέσκα έκανε αλλαγή τον Χάαλαντ - "λευκή πετσέτα" από τον προπονητή της Σίτι;
Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό εντός αγωνιστικού χώρου
ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει αισθητά
Το 3-0 της Άρσεναλ
Ράις και Γκρίλις πέρασαν στο ματς, για Άρσεναλ και Σίτι, αντίστοιχα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Το 2-0 της Άρσεναλ με την ασίστ του Τζόλη
Κάκιστο σουτ του Χάαλαντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ
Σέντρα του Όντεγκααρντ από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάσα του Τζόλη, ο Χάβερτς σκοράρει από κοντά με το κεφάλι, μέσα από τη μικρή περιοχή
Ο Ντοκού έκανε την ατομική προσπάθεια από τα αριστερά και το γύρισμα, αλλά η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε σε κόρνερ
στο φαλτσαριστό σουτ του Φόντεν με το αριστερό, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε, χαμηλά
Κινήθηκε σε θέση σέντερ φορ ο Τζόλης, αλλά η κάθετη που έγινε, δεν πέρασε
Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Φώναξε για πέναλτι η άρσεναλ, σε τράβηγμα παίκτη της
Το 1-0 της Άρσεναλ
"Μετράει" το 1-0
ο Καλαφιόρι ο σκόρερ
Υπάρχει έλεγχος VAR
οι Λονδρέζοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Καλαφιόρι δέχθηκε την κάθετη πάσα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αριστερά, έκανε το πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε
Έτοιμος ο Τζόλης για το επίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ
Ο τελικός γίνεται στο "Πρινσιπάλιτι Στάντιουμ" του Κάρντιφ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
H ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Έντεγκαρντ, Τζόλης, Χάβερτς
H ενδεκάδα της Σίτι: Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο' Ράιλι, Κόβατσιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου, Χάαλαντ
Ο Έλληνας επιθετικός θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Μαντουέκε δεξιά και τον Έντεγκαρντ πίσω από τον Χάβερτς που θα είναι σέντερ φορ
Στην ενδεκάδα της Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης
Η Μάντσεστερ Σίτι περνάει στην μετά-Γκουαρντιόλα εποχή, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της
Το απόλυτο έχει ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος μετράει δύο κατακτήσεις ως ποδοσφαιριστής και άλλες τόσες ως προπονητής
Οι “κανονιέρηδες” είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις (17), μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει τις πιο πολλές (21). Οι “πολίτες” έχουν κατακτήσει 7 φορές το τροπαιο
Η πρωταθλήτρια Αγγλίας και η Κυπελλούχος διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Community Shield μεταξύ της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη και της Μαντσεστερ Σίτι
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