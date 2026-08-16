Η ΑΕΚ παίρνει τον Κέρβιν Αριάγκα – Έρχεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα

Η ΑΕΚ είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμα μετεγγραφής. Η Ένωση φαίνεται πως κάνει δικό της τον 28χρονο χαφ, Κέρβιν Αριάγκα, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Αριάγκα αναμένεται τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (17.08.2026, περίπου στη 01.00 τα χαράματα) στην Ελλάδα, προκειμένου να μπει στην τελική διαδικασία για την ένταξή του στην ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετεγγραφή.

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Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Αριάγκα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2030, αποτελώντας τη νέα σημαντική προσθήκη του Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή.

Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα έψαχναν έναν χαφ που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και στο κέντρο της άμυνας. Ο 28χρονος μεσοαμυντικός την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Λεβάντε σε συνολικά 28 παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου στην Ισπανία, μετρώντας 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.