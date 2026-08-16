Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έριξε «βόμβα»: Αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία μου σεζόν στο ποδόσφαιρο

Η ημέρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αποσυρθεί από τους αγωνιστικούς χώρους, φαίνεται πως είναι κοντά. Ο Πορτογάλος “σταρ” παραχώρησε συνέντευξη στη “Vogue” και ανέφερε ότι πιθανότατα η σεζόν που ξεκινά θα είναι η τελευταία της συγκλονιστικής του καριέρας στο ποδόσφαιρο.

“Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά”, δήλωσε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σχέδια που έχει μετά την “συνταξιοδότησή” του, λέγοντας:

“Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου. Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία. Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει — όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες”.