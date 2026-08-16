Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Πανό κατάληψης στην Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ και αίτημα για επικοινωνία με Ιβάν Σαββίδη

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βλέπουν τον ηγέτη της ομάδας να αποχωρεί και κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν στην Τούμπα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, με μετεγγραφή προς την Ντόρτμουντ, έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις στις τάξεις των οπαδών των Θεσσαλονικέων.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν εκφράσει από νωρίς σήμερα (16.08.2026) την αντίδραση και τη δυσαρέσκειά τους για την εν λόγω υπόθεση. Οι αντιδράσεις τους φαίνεται να κορυφώνονται, από τη στιγμή που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο για τη Γερμανία, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που βρίσκονταν αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ.

Μάλιστα, οι οπαδοί του “δικεφάλου του Βορρά” έχουν αναρτήσει και πανό κατάληψης στο συγκεκριμένο χώρο. Από το μεσημέρι, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούσαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη.

Η αποχώρηση του Κωνσταντέλια από την ομάδα, αλλά και το timing της μετεγγραφής -λίγες πριν το πρώτο ματς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League- έχει προκαλέσει τεράστιο εκνευρισμό στους φίλους του ΠΑΟΚ.

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