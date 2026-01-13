Συμβαίνει τώρα:
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του Ολυμπιακού στην απονομή του Super Cup του βόλεϊ ανδρών

Το έζησαν με την ψυχή τους οι παίκτες των Πειραιωτών
Ολυμπιακός
Η απονομή του τροπαίου από τους παίκτες του Ολυμπιακού/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό 3-2 στον τελικό του Super Cup του βόλεϊ ανδρών που έγινε στο κλειστό του Μαρκόπουλου και οι παίκτες του το πανηγύρισαν έξαλλα.

Μετά την ολοκλήρωση της απίθανης ανατροπής τους στον τελικό του Super Cup οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με τον κόσμο της ομάδας που ήταν στο γήπεδο, δημιουργώντας ένα πάρτι.

 

Ιδιαίτερη χαρά και διαχυτικότητα υπήρχε και στην απονομή του τροπαίου, που ο Ατανασίεβιτς μαζί με τον Τζούριτς σήκωσαν ψηλά πρώτοι την κούπα της διοργάνωσης και στη συνέχεια το πανηγύρισαν με τους συμπαίκτες τους.

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ενθουσιασμού των παικτών του Ολυμπιακού είναι η βιασύνη των Ατανασίεβιτς και Τζούριτς να σηκώσουν το τρόπαιο, πριν να είναι η ώρα σύμφωνα με το τελετουργικό. 

Αθλητικά
