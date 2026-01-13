Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3: «Θρυλική» ανατροπή και back to back κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0, 2-3 και σήκωσαν και το δεύτερο τίτλο της σεζόν
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν τη νίκη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν τη νίκη/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup κατάφερε να το ανατρέψει και να κερδίσει 2-3 στο κλειστό του Μαρκόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με φόρα και τρομερή ψυχολογία στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 25-23. Στο δεύτερο σετ έκανε περίπατο, καθώς κατάφερε να κερδίσει με 10 πόντους διαφορά τον Ολυμπιακό (25-15) για να κάνει το 2-0 στον τελικό του Super Cup του βόλεϊ ανδρών.

Εκεί, ξεκίνησε η απίθανη επιστροφή των Πειραιωτών. Αρχικά, στο τρίτο σετ, απάντησαν στον περίπατο των πρασίνων στο προηγούμενο σετ και κέρδισαν 25-17 για να μειώσουν το σκορ σε 2-1 και να αποκτήσουν ψυχολογία.

Το μομέντουμ φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν υπέρ των ερυθρολεύκων. Οι παίκτες έδειχναν να το πιστεύουν και αυτό αποδείχτηκε στο γήπεδο. Το τέταρτο σετ ήταν ντέρμπι και γεμάτο ανατροπές. Η μπίλια έκατσε στο… κόκκινο και ο Ολυμπιακός κέρδισε 26-24 για να φέρει στα ίσα το παιχνίδι, έχοντας όμως τη ψυχολογία με το μέρος του.

Στο τάι μπρέικ ήταν ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού «διψούσαν» για το δεύτερο τίτλο της σεζόν. Επικράτησαν εύκολα 15-9 και πανηγύρισαν με τους φιλάθλους τους για δεύτερη διαδοχική σεζόν την κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Στο τελευταίο σετ του αγώνα ο Ατανασίεβιτς, που είχε 24 πόντους στην αναμέτρηση, έκανε τη διαφορά για τους νικητές και μαζί με τους κρίσιμους πόντους του Δαλακούρα κατάφεραν να δώσουν στην ομάδα του Βουρδέρη το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν, που το πανηγύρισαν έξαλλα όλοι μαζί.

 

 

Ωραία εικόνα στις κερκίδες του τελικού ήταν η παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, αφού στα δύο πέταλα υπήρχαν λιγοστοί οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου του στη σεζόν, αφού μετά το League Cup «Νίκος Σαμαράς» κατάφερε να σηκώσει και το τρόπαιο του Super Cup.

 

Τα σετ: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10 (5/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (11/24 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 28 (22/37 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (4/9 επ.), Ανδρεόπουλος 13 (13/29 επ., 46% υπ. – 20% άριστες), Σπιρίτο 2 (2/2 επ.) / Χανδρινός (λ., 45% υπ. – 35% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Πρωτοψάλτης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ (0/6 επ., 60% υπ. – 40% άριστες), Πέριν 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 17% άριστες), Ατανασίεβιτς 24 (17/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Τζούριτς 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/3 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 38% υπ. – 19% άριστες), Πιτακούδης 5 (5/5 επ.), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1/1 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ζουπάνη (0/1 επ.), Δαλακούρας 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες).

