Τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς των Γιούτα Τζαζ θέλουν οι Φοίνιξ Σανς και μάλιστα οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή του με τον Τζο Κράουντερ.

Οι Σανς γνώρισαν άδοξο αποκλεισμό στα περσινά play off του NBA, από τους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, αλλά κράτησαν τους βασικούς τους παίκτες και ψάχνουν πλέον κάποιες “ενέσεις” βελτίωσης στην ομάδα τους.

Μία από αυτές φαίνεται ότι είναι ο Μπόγιαν Μπογντάνοβιτς, ο οποίος πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 18,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ με τους Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι και έχουν περάσει σε περίοδο rebuilding, παραχωρώντας όλους τους βασικούς τους παίκτες.

The Suns are in trade negotiations right now, mainly centered around Jae Crowder, per @WindhorstESPN. Bojan Bogdanovic is a potential target to monitor.



Windhorst also relays Phoenix is working on a long-term contract extension for Cam Johnson. pic.twitter.com/g23IoiqfWw