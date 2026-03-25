Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσαν νέο δεκαήμερο συμβόλαιο στον Ομέρ Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό έπαιξε στη G- League και με τις εμφανίσεις του κέρδισε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι εμφανίσεις του Ομέρ Γιούρτσεβεν έκαναν τον Στιβ Κερ να του δώσει νέο δεκαήμερο συμβόλαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εξαιτίας και της απουσίας του Αλ Χόρφορντ στη γραμμή των ψηλών, που ταλαιπωρείται με θλάση στο γαστροκνήμιο.

Ο 27χρονος πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού σε πέντε αγώνε με τη φανέλα των Γουόριορς είχε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ ανά 11 λεπτά συμμετοχής.

Αν η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο αποφασίσει να τον κρατήσει και μετά την ολοκλήρωση του νέου δεκαήμερου συμβολαίο, τότε θα πρέπει να του προσφέρει συνεργασία έως το τέλος της σεζόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΒΑ.