Οι γονείς του Ρισόν Χολμς ανέβασαν νέο πανηγυρικό βίντεο: Ο γιος μας επέστρεψε και συνεχίζουμε να κερδίζουμε

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στη δράση μετά από 53 ημέρες και οι γονείς του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσαν να μην ανεβάσουν βίντεο για τον γιο τους.

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς ήταν εκστασιασμένοι που είδαν το γιο τους να επιστρέφει δριμύτερος στη δράση και όπως πάντα άρχισαν το τραγούδι.

“Ο γιος μας επέστρεψε. Και μαντέψτε; Συνεχίζουμε να κερδίζουμε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Ναιιιι”, έγραψε η μητέρα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού στο σχετικό βίντεο που πόσταρε στα social media.

Our son is back! And guess what? We keep winning! We won! We won! ⁦⁦@Paobcgr⁩ ! Yesssss!!!! pic.twitter.com/isLBlidnOJ — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) December 20, 2025

Ο Ρισόν Χολμς ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ηρακλή, μετρώντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 26 λεπτά συμμετοχής.

“Ο Χολμς πάλεψε και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ειλικρινά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου σε αυτό το πρώτο ματς κι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι ενόψει των επόμενων αγώνων στην Euroleague”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν για τον Αμερικανό σέντερ μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή.