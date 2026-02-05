Οι Γουόριορς αποσύρθηκαν για Αντετοκούνμπο και απέκτησαν τον Πορζίνγκις, ο Γιαμπουσέλε στους Μπουλς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν την κίνησή τους λίγο πριν εκπνεύσει η trade deadline, αποκτώντας μέσω ανταλλαγής τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, βάζοντας έτσι στην… άκρη την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, αναφέρει πως οι Γουόριορς αποφάσισαν να πάψουν ν’ ασχολούνται με την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είτε αυτός τελικά αποχωρήσει άμεσα από τους Μπακς, είτε όχι, θεωρώντας ότι τα “Ελάφια” δεν πρόκειται να αφήσουν το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο να φύγει.

Έτσι, οι Γουόριορς στράφηκαν στον Κρίσταπς Πορζίνγκις, φτάνοντας σε συμφωνία με τοους Ατλάντα Χοκς για τον Λετονό. Το αντίθετο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, που ήθελε να αποχωρήσει από τους Γουόριορς και ο Μπάντι Χιλντ, με τους δύο παίκτες να καλύπτουν μισθολογικά το συμβόλαιο του Πορζίνγκις για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο το trade.

Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο trade, οι Νιου Γιορκ Νικς έστειλαν στους Σικάγο Μπουλς τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με αντάλλαγμα τον Ντέιλεν Τέρι.

Ο Γάλλος δεν είχε βρει τον χρόνο που θέλει στη Νέα Υόρκη και είχε φέτος 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ στα 8.9 λεπτά που πατούσε παρκέ. Αγωνίστηκε σε 41 ματς με τους Νικς, όλα ερχόμενος από τον πάγκο.

The New York Knicks are trading Guerschon Yabusele to the Chicago Bulls for Dalen Terry, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Και όλα αυτά, τη στιγμή που υπήρχαν πλήθος “σεναρίων” με… σειρήνες για τον Γιαμπουσέλε, από ομάδες της Euroleague.