Οι ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ, για να μην υπάρξει αποκλεισμός του από το Μουντιάλ 2026

Την ώρα που FIFA και UEFA δέχονται όλο και περισσότερη πίεση, προκειμένου να αποκλείσουν το Ισραήλ -αλλά και τις ομάδες του- από τις διοργανώσεις τους, λόγω των τραγικών που συμβαίνουν στη Γάζα, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι σύμμαχος των ισραηλινών και βρίσκεται στο πλευρό τους.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δηλώνει αποφασισμένη να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (που θα γίνει στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό), στον απόηχο των διεθνών πιέσεων που υπάρχουν και της έκθεσης του ΟΗΕ, που κρίνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται ανοιχτά υπέρ των Ισραηλινών και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στο Athletic πως “εννοείται πως θα δουλέψουμε για να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο”.

The administration of U.S. President Donald Trump says it will work to keep Israel from being banned from the 2026 men’s World Cup.



Israel’s participation in global soccer has been questioned in the past week, with the United Nations calling on FIFA and UEFA, the respective… pic.twitter.com/mqBVdDGfG6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2025

Οι Times αναφέρουν πως η UEFA αναμένεται να καταλήξει σε απόφαση για τον αποκλεισμό ή όχι της χώρας την επόμενη εβδομάδα, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στη league phase του Europa League, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με μηνύματα όπως: “Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Δείξτε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ”, ενώ ακούστηκαν και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ως απάντηση στην ανάρτηση ισραηλινής σημαίας από τους φιλοξενούμενους οπαδούς.