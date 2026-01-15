Αθλητικά

Οι Ιταλοί εμπλέκουν τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα

Το Gazzeta dello Sport ανέφερε ότι οι Πειραιώτες μιλούν με τη Λίβερπουλ
Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα/ (AP Photo/Andrew Medichini)

Η Gazzeta dello Sport ανέφερε ότι ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έξι μήνες νωρίτερα, αφού δεν χωράει στα πλάνα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι. Ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Ο Ολυμπιακός με βάση το δημοσίευμα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ και μένει να φανεί αν ευσταθεί ο τερματισμός του δανεισμού του από τη Ρόμα για να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής στον Πειραιά.

«Ο Έλληνας Τσιμίκας θα κάνει χώρο για την πιθανή μεταγραφή. Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί αρκετές ερωτήσεις για τον Έλληνα (ένα απευθείας από τον Ολυμπιακό) και έχει συμφωνήσει να διακόψει τον δανεισμό του έξι μήνες νωρίτερα», έγραψε χαρακτηριστικά η Gazzeta dello Sport.

